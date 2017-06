Türkiyədən qaçdığı deyilən Tuba "Cesur ve Güzel"in final gecəsində - FOTO

Dünən "Cesur ve Güzel" serialı bitib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, son ana qədər həyəcanlı olan ekran işində sonluq xoşbəxt olub.

Tuba Büyüküstün və Kıvanç Tatlıtuğun baş rollarda olan ekran işi final günü bütün qəhrəmanları bir araya gətirib. Yaradıcı heyət serialı birgə izləyib.

Eyni zamanda ərindən boşandıqdan sonra sevgi dedi-qoduları yayıldığı üçün Türkiyədən qaçdığı deyilən Tubanın da orada olması bu xəbərlərin əsassız olduğunu sübut edib.

Milli.Az

