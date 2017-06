Azərbaycana qarşı savaşmaq üçün Qarabağa gətirilən əfqanlardan GÖZLƏNİLMƏZ GEDİŞ

Ermənistanın Dağlıq Qarabağa gətirdiyi 8 min muzdlu əfqan döyüşçü İslam dinindən imtina edib.



Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Əsilsiz Erməni İddiaları ilə Mübarizə Dərnəyinin (ASİMDER) rəhbəri Göksel Gülbey deyib.



Onun sözlərinə görə, əfqan döyüşçülərin dinlərini dəyişdirməsinə çoxları inanmır: “Biz bunu deyəndə çoxları bildirdi ki, bu, mümkün deyil, əfqanlar dindardırlar və dinlərini dəyişdirməzlər. Lakin faktlar göstərir ki, biz haqlıyıq”.



G.Gülbey nümunə kimi Danimarkaya köçən miqrantların dinlərini dəyişdirməsini göstərib.



“Danimarkada dinlərini dəyişdirərək, yaşamaq icazəsi alan miqrantların 37 faizi əfqan, 42 faizi isə İrandan gələnlərdir. Bu fakt göstərir ki, "əfqanlar dinlərini dəyişdirməz" yanaşması doğru deyil”, - deyə o bildirib.



Qeyd edək ki, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində posta çıxarmağa əsgər tapa bilməyən Ermənistan 8 min əfqan döyüşçünü 5 illik müqavilə ilə bölgəyə gətirib. Hər bir döyüşçü Azərbaycana qarşı döyüşdüyü 5 il ərzində ümumi olaraq 3 min dollar maaş alacaq, daha sonra bu döyüşçülərə Ermənistan vətəndaşlığı veriləcək, Avropaya getmək istəyənlərə isə viza almaqda köməklik göstəriləcək.





