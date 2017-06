Kıvanç Tatlıtuğ: “Tubayla öpüşməkdən narahat oluram”

“Cəsur və Gözəl” serialının baş rol qəhrəmanı Kıvanç Tatlıtuğ tərəf müqabili Tuba Büyüküstünlə öpüşməkdən narahatçılığını dilə gətirib.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, aktyorların birlikdə çəkildiyi serial dünən final edib. Xoşbəxt sonluqla bitən serial haqqında yeni iddia ortaya atılıb. Deyilənlərə görə, Kıvanç Tatlıtuğ rejissordan və ssenaristdən öpüş səhnələrinə yer verməməsini xahiş edib.

Məlum olub ki, son seriyalarda da həqiqətən də öpüş səhnələri çıxarılıb. Türkiyə KİV-ləri Kıvançın bu hərəkətinin həyat yoldaşının qısqanclığı ilə izah edib. Aktyor "Tuba ilə öpüşməkdən narahat oluram" , - deyə bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.