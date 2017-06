Rafael Ağayev və Fərid Mansurov "Formula 1"də - FOTO

Dünya karatesinin "Brilyant oğlanı" Rafael Ağayev və yunan-roma güləşi Azərbaycan yığma komandasının baş məşqçisi Fərid Mansurov "Formula 2" yarışlarını izləyir.

Milli.Az baku.ws-yə istinadən xəbər verir ki, Rafael Ağayev və Fərid Mansurov bolidin fonunda selfi edib. Fəxri qonaq kimi yarışlara təşrif buyuran əfsanəvi idmançılar "Formula 1" Qran Prisi-nin texniki zonasında yer alıblar.



Qeyd edək ki, Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının (FİA) elan etdiyi 2017 "Formula-1" Dünya Çempionatının təqviminə görə, Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinin mərkəzi küçələrində baş tutacaq sayca 2-ci "Formula-1" yarışının keçirilmə tarixi 23-25 iyun 2017-ci il tarixlərinə təsadüf edir. Bundan başqa, Bakıda keçiriləcək "Formula-1" yarışının rəsmi adı dəyişdirilərək, təqvimdə "Formula-1" Azərbaycan Qran-prisi kimi öz yerini alıb.

