İraqda PARTLAYIŞ: ölənlər var

İraqın qərbindəki Ənbar əyalətində baş vermiş partlayış nəticəsində 9 nəfər həlak olub.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, həlak olanlar arasında hərbçilərin də olduğu bilirilir.

Son məlumata görə, bir qrup intiharçı terrorçu bölgəyə daxil olduqdan sonra onlardan biri partlayıcı qurğunu işə salıb.

Ərazidə olan hərbçilərin digər terrorçuları zərərsizləşdirdiyi barədə məlumat verilib.

Hadisə nəticəsində azı 11 nəfər həlak olub.

