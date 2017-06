"Mənim ora qarışacağım yoxdur".

Bu sözləri xalq artisti Canəli Ələkbərov muğam müsabiqəsində rüşvət almağı iddaları haqda Metbuta.az-a danışarkən deyib:

"Mən orada deyiləm. Rüşvət varsa da, xəbərim yoxdur".

Rasim Balayev: "Canəli Ələkbərov qudurub" - QALMAQAL



Dilarə Zamanova



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.