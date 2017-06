Bakı. 23 iyun. REPORT.AZ/ Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində (ETSN) yeni təyinat olub.

"Report"un məlumatına görə, Söhrab Abbasov ETSN-in Meşələrin İnkişafı Departamentinin direktoru vəzifəsinə təyin edilib.





