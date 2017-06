“Səbail” Kartepeyə gedir

Premyer Liqada çıxış edəcək “Səbail” yeni mövsümün hazırlığını Türkiyədə davam etdirəcək.

Fanat.Az klubun "Facebook" səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi təlim-məşq toplanışı üçün qardaş ölkəyə yollanacaq.

Belə ki, Samir Əliyevin yetirmələri iyulun 10-dan 27-dək Kocaeli şəhərinin Kartepe qəsəbəsində yerləşən 4 ulduzlu "Green Park Kartepe Resort" otelində hazırlıq keçəcək.

Komandanın bu müddətdə 5 yoxlama görüşü keçirməsi nəzərdə tutulub. Sınaqçı rəqiblərin adları hələ dəqiqləşməyib.

Fanat.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.