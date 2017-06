"Şort geyinmək nədir, camaatın anası, bacısı var" - VİDEO

Son günlər sosial şəbəkələrdə insanların ictimai yerlərdə qısa şortla gəzməsi ciddi müzakirə mövzusuna çevrilib. Bu geyim tərzini dəstəkləyənlər də var, buna qarşı çıxanlar da. Hər iki tərəfin arqumentləri kifayət qədərdir.

Milli.Az xəbər verir ki, apa.tv paytaxt sakinlərinin bu mövzuya münasibətini öyrənmək məqsədilə sorğu keçirib.

Beləliklə, ictimai yerlərdə xüsusilə kişilərin qısa şortla gəzməsinə necə baxırsınız?

Sorğunu aşağıdakı videoda təqdim edirik:

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

