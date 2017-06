Bakı-Sumqayıt qatarlarının əvvəlki hərəkət cədvəli bərpa olunur

Bakı. Trend:

Biləcəri-Keşlə mənzilinin tək yolunda aparılan təmir işlərinin başa çatması ilə əlaqədar olaraq, 25.06.2017-ci ildən 26.07.2017-ci ilədək Bakı-Sumqayıt-Bakı elektrik qatarlarının 07.01.2017-ci ildə təsdiq olunmuş hərəkət cədvəli bərpa olunur.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindənTrend-ə verilən məlumata görə, Bakı-Sumqayıt-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən elektrik qatarlarının hərəkət cədvəlində dəyişikliklər olduqca www.ady.az saytından əldə edə bilərsiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.