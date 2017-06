Bakı. 23 iyun. REPORT.AZ/Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin ikinci sərbəst yürüşü zamanı "McLaren Honda" komandasının pilotu Fernando Alonso problemlə üzləşib.

“Report”un məlumatına görə, onun idarə etdiyi bolidin mühərrikində problem yaranıb və dayanıb. Marşalların köməyi ilə onun maşını trassdan kənarlaşdırılıb.

Qeyd edək ki, bu gün səhər Fernando Alonsonun bolidinə yeni daxili yanma mühərriki qoyulub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.