Qusarda eramızdan əvvəl I-II minilliklərə aid qəbiristanlıq tapıldı

Qusar rayonu ərazisində eramızdan əvvəl I-II minilliklərə aid olunduğu bildirilən qəbiristanlıq aşkarlanıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, qədim qəbiristanlıq Qusarın Zindan Muruq kəndində yerləşir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun aparıcı elmi mütəxəssisi, arxeoloq Qəhrəman Ağayev bildirib ki, sovet dövründə aparılan araşdırmalar nəticəsində abidənin orta əsrlərə aid olduğu ehtimal edilib.



Q.Ağayevin sözlərinə görə, Qusarda 3 istiqamətdə araşdırma aparılır və 3-4 yeni abidə aşkar edilib. O, qeyd edib ki, Qusar rayonunun ərazisi tarixi abidələrlə zəngindir. Burada tarixi hətta eneolit dövrünə gedib çıxan abidələrə rast gəlmək mümkündür.

Milli.Az

