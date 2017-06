Niderlandlı pilot Formula 1 yarışlarının ikinci sərbəst yürüşündə ən yaxşı nəticə göstərdi

"Red Bull" komandasının niderlandlı pilotu Maks Ferstappen Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi çərçivəsində ikinci sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticə göstərib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, onun nəticəsi 1:43.362 olub. M.Ferstappen ilk sərbəst yürüşdə də ən yaxşı nəticəni göstərib - 1:44.410.

İkinci nəticəni "Mercedes"in pilotu Valtteri Bottas - 1:43.462, üçüncü nəticəni isə "Red Bull" komandasının növbəti pilotu Daniel Rikardo göstərib - 1:43.473.

Qeyd edək ki, iyunun 23-də Bakıda dünyanın ən nüfuzlu idman yarışlarından olan Formula 1 dünya çempionatının 8-ci mərhələsi - Azərbaycan Qran-Prisinə start verilib.

Azərbaycan paytaxtında artıq ikinci dəfədir keçirilən Formula 1 yarışında bu gün pilotlar birinci və ikinci sərbəst yürüşlərə çıxır. İyunun 24-də üçüncü sərbəst yürüşdən sonra sıralanma turu başlayacaq, yekunda pilotların düzülüşü müəyyənləşəcək. Nəhayət, iyunun 25-də Formula 1 - Azərbaycan Qran Prisinin qalibi məlum olacaq.

Formula 1 bolidlərinin hərəkət etməsi üçün hazırlanan xüsusi yolun - Bakı Şəhər Halqasının müəllifi Herman Tilkedir. Bir dövrənin uzunluğu 6 kilometrdən çoxdur. Ümumilikdə bolidlər 51 dövrə (120 dəqiqə) vurmalıdırlar.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.