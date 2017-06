Sinan əcnəbi qızla nişanlandı? - FOTO

Müğənni Sinan Akçıl ötən gecə sevgilisi Otilia ilə birgə görüntülənib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, yeməkdən sonra restoranı tərk edən cütlük qapıda jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.

Sinan rumıniyalı sevgilisini atası ilə tanış etdiyini bildirib. O, jurnalistlərlə söhbətində "Əcnəbi biri ilə evlənmərəm demişdim, amma deyəsən fikrimi dəyişməli olacam" deyə vurğulayıb.

Otilianın barmağında tək qaş üzüyün olması da "Nişanlandılarmı" sualını ağıllara gətirib.

Milli.Az

