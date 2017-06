Həyat yoldaşından boşanan müğənni Mustafa Ceceli yeni sevgilisi Selin İmerler bir yerdə yaşamağa başlayıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, onların Kanlıcadakı bir oteldə qaldığı deyilir. Dünən ikili bir restoranda görünüb.

İlk dəfə paparassilərin hədəfinə düşən sevgililərin kefi pozulub.

Milli.Az

