Bu gün Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının İdarə heyətinin növbəti iclası keçirilib.

Milli.Az bildirir ki, qurumun mətbuat xidmətindən Trend-ə verilən məlumata görə, İdarə heyətinin iclasında bir sıra məsələlər müzakirə olunub.

İttifaqın sədri professor Şəfiqə Məmmədova iclasın gündəliyinə uyğun 2 Avqust-Milli Kino günü ilə əlaqədər fəxri adların təqdimatı, mükafatlandırılması məsələləri, eyni zamanda iclasın gündəliyinə uyğun "Zaman və Məkan " sənədli ssenari müsabiqəsinin keçirilməsi və münsiflər heyətinin seçilməsi ilə bağlı çıxış edib.

Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının icra katibi Əməkdar incəsənət xadimi Cəmil Quliyev isə cari məsələlər barədə çıxış edərək, İttifaqin 2017-ci ilin birinci yarısında görülən işlərdən və qarşıda olan fəaliyyət barədə çıxış edib.

Daha sonra iclas İttifaqın idarə heyətinin üzvləri xalq artisti Vaqif Mustafayev, Oqtay Mirqasım, Əməkdar incəsənət xadimləri Ayaz Salayev, Muşfiq Hətəmov və "Nərimanfilm" kinostudiyyasının rəhbəri Nəriman Məmmədovun çıxışları, təklifləri və müzakirələri ilə davam edib.

Milli.Az

