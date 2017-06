Ərdoğan: “Buna əsla icazə verməyəcəyik”

“Suriyanın şimalında bir dövlətin qurulmasına əsla icazə verməyəcəyik”.

Publika.az “Haber7” saytına istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şanlıurfa vilayətinin Akçakale rayonunda xalqın qarşısında çıxışı zamanı deyib.

“PYD terror təşkilatı Suriyanın şimalında nələrəsə cəhd edir. Akçakaledə səslənirəm, yanınızda kim olur-olsun, Türkiyə Suriyanın şimalında dövlət qurmağınıza əsla icazə verməyəcək. ABŞ-a da söylədik, əgər belə bir şey olsa, orada mübarizə fərqli olacaq”, - Türkiyə prezidenti xəbərdarqlıq edib.

Ömər

