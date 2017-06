İŞİD-i əsas maliyyələşdirənlərdən biri Fəvvaz Məhəmməd Cübeyr ər Raui öldürülüb.

Metbuat.az bildirir ki, hücum ABŞ-ın başçılıq etdiyi koalisiya qüvvələri tərəfindən həyata keçirilib.

Komandanlığın bəyanatında ər Rauinin iyunun 16-sı öldürüldüyü qeyd olunub. Onun bir neçə terror aktını maliyyələşdirdiyi barədə dəlillər var.

