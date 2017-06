“Beşiktaş” Pepedən cavab gözləyir

Madrid "Real"ından ayrılan Pepe karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər.

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, Braziliya əsilli müdafiəçi ilə "Beşiktaş" yaxından maraqlanır.

İstanbul klubu iyunun 30-dan etibarən azad agent statusu daşıyacaq futbolçunu heyətinə qatmaq arzusundadı. Portuqaliya yığmasının üzvü ilə danışıqlara başlanılıb.



Digər komandaların da maraq dairəsində alan Pepe tələsmək istəmir. Bununla belə, müdafiəçinin agenti onun hələlik ən sərfəli təklifi "Beşiktaş"dan aldığını bildirib.



2007-2017-ci illər ərzində "Real"ın formasını geyinən təcrübəli futbolçu "kral klubu"nun heyətində 334 oyunda 15 qola imza atıb.



Qeyd edək ki, Pepe 2007-ci ildən şərəfini qoruduğu Portuqaliya millisində isə 82 matçda 4 dəfə fərqlənib.

Milli.Az

