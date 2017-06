İyulun 7-8-də Almaniyanın Hamburq şəhərində "G-20" sammiti keçiriləcək.

Metbuat.az bildirir ki, sammit çərçivəsində ABŞ prezidenti Donald Trampın rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşəcəyi istisna deyil.

Bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Şon Spayser məlumat verib:

"Görüşün baş tutması istisna deyil. Ancaq hər şey Rusiyanın problemləri həll etmək istəyinə bağlıdır. Bu baş verəcəyi təqdirdə görüşün keçirilməsinin tərəfdarıyıq".

