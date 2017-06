"Bavariya" gənc yarımmüdafiəçinin transferinə yaxındır

"Bayer Leverkusen"in gənc futbolçusu Yulian Brandt karyerasını "Bavariya"da davam etdirə bilər.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Münhen klubu 21 yaşlı futbolçu ilə şəxsi müqavilənin şərtlərini razılaşdırıb. 21 yaşlı yarımmüdafiəçinin "Bayer"lə müqaviləsi 2019-cu ilə kimi nəzərdə tutulub. Onun transfer qiyməti "Transfermarkt" portalında 20 milyon avro göstərilir. Ötən mövsüm Bundesliqada 32 oyun keçirən gənc havbek 3 dəfə fərqlənmiş və 9 dəfə komanda yoldaşlarına bu şəraiti yaratmışdı.

