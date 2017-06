Bakıda təcili yardım maşını aşdı - Sürücü... - FOTOLAR

Bakıda "Zəfəran hospital"a məxsus, "Volkswagen" markalı təcili yardım xidmətinin avtomobili qəza törədib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Nərimanov rayonunda baş verib.

Belə ki, "Volkswagen" markalı ambulans Əhməd Rəcəbli küçəsində yüksək sürətlə hərəkətdə olarkən sürücü nəqliyyat vasitəsinə idarəetməni itirib. Nəticədə ambulans əvvəlcə sərnişin avtobusuna, sonra "Daewoo" markalı minik avtomobilinə, ən sonda isə səkiyə çırpılaraq hospitalın qarşısında aşıb.

Nəticədə ambulansın sürücüsü, 1955-ci il təvəllüdlü Əliyev Yelmar Hüseyn oğlu xəsarət alaraq Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutuna yerləşdirilib.

