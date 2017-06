Kəbədə həyata keçirilməsi planlaşdırılan terror aktlarının qarşısı alınıb

Səudiyyə Ərəbistanının Məkkə şəhərində yerləşən, müsəlmanların müqəddəs ibadətgahı Kəbədə törədilməsi planlaşdırılan terror aktlarının qarşısı alınıb.

Metbuat.az bildirir ki, hücumlar ikisi Məkkədə, biri Ciddədə fəaliyyət göstərən 3 terror təşkilatı tərəfindən planlaşdırılıbmış. Bu barədə Səudiyyə Ərəbistanı Daxili işlər nazirliyinin mətbuat katibi Mənsur əl-Turki məlumat yayıb.

Məlumata görə, Ajyad məhəlləsində gizlənən terrorçulardan biri ilə polis arasında baş verən qarşıdurma zamanı 6-sı mülki vətəndaş, 5-i polis olmaqla, ümumilikdə 11 nəfər yaralanıb. Terrorçu üzərinə quraşdırılmış partlayıcı qurğunu işə saldığından, hadisə yerindəcə can verib.

