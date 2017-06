SOCAR Gürcüstandakı öhdəliklərini vaxtında yerinə yetirəcək

Tbilisi. 24 iyun. REPORT.AZ/ SOCAR Gürcüstanda götürdüyü öhdəlikləri bu ilin sonunadək yerinə yetirəcək.

“SOCAR Energy Georgia” MMC-nin baş direktoru Mahir Məmmədov “Report”un Gürcüstan bürosuna müsahibəsində deyib ki, buna heç bir şübhə ola bilməz: “Biz ölkədə 250 min yeni abonent yaratmalıyıq. Eyni zamanda, 250 milyon dollar investisiya yatırmalıyıq. Bunların hər ikisi ilin sonunadək başa çatmalıdır. Bizim 2017-ci ilin dekabr ayınadək vaxtımız var”.

Mahir Məmmədov öhdəliklərdən kənar bir sıra işlərin də yerinə yetirildiyini və başqa layihələrində olduğunu bildirib.



