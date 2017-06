ABŞ-ın Ohayo ştatının Deyton şəhərində Hava Qüvvələrinə məxsus "F-16" təyyarəsi eniş zamanı qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az bildirir ki, polislər ABŞ Hava Qüvvələri Akrobatika komandasına aid "F-16" təyyarəsinin Deyton Beynəlxalq Hava Limanına eniş edərkən qəzaya uğradığını açıqlayıblar. Qəzaya havanın dumanlı olması səbəb olub.

Təyyarədə olan hər iki pilot xəstəxanaya yerləşdirilib.

