Türkiyə Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanla eyni mövqedən çıxış edir.

APA-nın məlumatına görə, bu sözləri Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyədə səfərdə olan azərbaycanlı jurnalistlərə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi ilə bağlı ATƏT-in Minsk Qrupunda Türkiyənin də təmsil olunma məsələsinə münasibət bildirərkən deyib.

"Biz eyni dildə danışır, eyni hərəkət edirik"- deyə o bildirib.

