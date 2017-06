Türkiyə Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanla eyni mövqedən çıxış edir.

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib ƏrdoğanTürkiyədə səfərdə olan azərbaycanlı jurnalistlərə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi ilə bağlı ATƏT-in Minsk Qrupunda Türkiyənin də təmsil olunma məsələsinə münasibət bildirərkən deyib.

"Biz eyni dildə danışır, eyni hərəkət edirik"- deyə o bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.