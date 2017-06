Məkkədə terrorçu-kamikadze “Əl-Haram” məscidini partlatmaq istəyib

Səudiyyə Ərəbistanının təhlükəsizlik qüvvələri Məkkədə terror aktının qarşısını alıb.

APA-nın Reuters agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bunu Səudiyyə Ərəbistanının daxili işlər naziri bəyan edib.

Onun sözlərinə görə terrorçu-kamikadze “Əl-Haram” məscidində partlayış törətməyi planlaşdırıb. Təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları terrorçunun olduğu binanı mühasirəyə aldıqda, o özünü partladıb. “AFP” agentliyinin məlumatına görə, partlayış nəticəsində 11 nəfər yaralanıb.

Hadisə ilə əlaqədar biri qadın olmaqla, 5 nəfər saxlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.