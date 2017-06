Səudiyyə Ərəbistanında terrorçuların hücumununun qarşısını alınıb

Bakı. Trend:

Səudiyyə Ərəbistanı təhlükəsizlik xidməti Məkkə şəhərində Məscidül-Həramda terrorçuların hücumunu qarşısını alıb.

Trend-in RIA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu haqda "Əl-Ərəbiyyə" telekanalı xəbər verir.



Səudiyyə Ərəbistanı Daxili İşlər Nazirliyin rəsmi nümayəndəsinin verdiyi məlumata görə terrorçular ölkə ərazisində 3 yerdə eyni zamanda silsilə hücumlar həyata keçirməyi planlaşdırırdılar.

Əməliyyat nəticəsində təhlükəsizlik xidməti tərəfindən biri qadın olmaqla, 5 nəfər saxlanılıb.

