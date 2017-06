Goranboyun Dəliməmmədli kəndində piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, yolu keçmək istəyən Yevlax rayon sakini, 1975-ci il təvəllüdlü Aqil Hümbətovu avtomobil vurub.

Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.