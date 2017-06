Bakıda avtomobil yeniyetməni vurub

Bakı. 24 iyun. REPORT.AZ/ Bakıda yeniyetmənin xəsarət alması ilə nəticələnmiş yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, Novxanı qəsəbəsi, Bağlar massivində küçəni keçmək istəyən 2003-cü il təvəllüdlü Qəmbərov Nemət Ceyhun oğlunu minik avtomobili vurub. Xəsarət alan şəxs sürücünün köməkliyi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Binəqədi Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisəni törədən sürücünün izahatı alınıb.

Fakt araşdırılır.



