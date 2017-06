Mingəçevirdə azyaşlı dərmandan zəhərlənib.

Lent.az-ın “report”-a istinadən xəbərinə görə, hadisə Ş. İ. Xətai küçəsi, ev 16, mənzil 9-da qeydə alınıb.

Belə ki, 2015-ci il təvəllüdlü Cahid Fərid oğlu Hüseynlinin qəfil halı pisləşib. C.Hüseynli valideynləri tərəfindən xəstəxanaya çatdırılıb və ona tibbi yardım göstərilib.

Məlum olub ki, körpə ağcaqanad dərmanı içib.

