Müasir dövrdə yeni nəsil gənclər dəyişiklik naminə ağlınıza gələ biləcək istənilən yola əl atırlar. Cinsiyyətini dəyişənlər, dinini dəyişənlər, mənasız geyim və saç üslubları cəmiyyətdə geniş yayılıb.

Avropalaşmanın daha bir növü isə makiyaj edən bəylərdir. Bəli, artıq makiyaj altında olan insanın bəy və ya xanım olduğunu anlamaq üçün diqqətli olmaq lazımdır.

Publika.az sizə stilist bloqerlərdən ilhamlanıb makiyaj edən gənc "oğlanların" fotolarını təqdim edirik:

Könül Cəfərli

