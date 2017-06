Bakı. 24 iyun. REPORT.AZ/ Çində cənub-qərb vilayəti olan Sıçuanın Desi şəhərinin kəndlərindən də 100-dən çox insan torpaq sürüşməsi nəticəsində uçqunlar altında qalıb.

"Report" "TASS"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Çjunqo sinvenvan" portalı xəbər verib.

Xəbərdə bildirilir ki, hadisə yerinə xilasetmə qrupu, təcili tibbi yardım maşınları və polis göndərilib.

Xəsarət alanların sayı dəqiqləşdirilir.



