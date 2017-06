Bakı. Trend:

Çinin Sıçuan əyalətində Maosan qəzasında torpaq sürüşməsi nəticəsində 100 nəfər dağıntılar altında qalıb.

Trend-in RİA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə CCTV telekanalı xəbər verir.



Məlumatlara görə, torpaq sürüşməsinə səbəb davam edən yağışlar olub.



Hadisə iynun 24-ü səhər saat 06.00 radələrində baş verib. Sürüşmə nəticəsində təxminən 40 ev dağıntılar altında qalıb.

