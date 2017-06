Bakı. 24 iyun. REPORT.AZ/ Bakıda 3 yaşlı uşaq ikinci mərtəbədən yerə yıxılıb

"Report"un xəbərinə görə, hadisə Səbail rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, Badamdar qəsəbəsi, 3-cü massiv ərazisində 2014-cü il təvəllüdlü Quliyev Ümid İlkin oğlu 3 mərtəbəli fərdi yaşayış evinin 2-ci mərtəbəsindən yerə yıxılıb. Nəticədə o, ağır xəsarət alaraq 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzin Reanimasiya Şöbəsinə yerləşdirilib.

Hadisənin dəqiq baş vermə səbəbləri polis əməkdaşları tərəfindən araşdırılır



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.