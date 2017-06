DİN-in bazasında qumbara partladı - Ukraynada

Ukraynanın Mariupol şəhərində DİN-in bazasında partlayış baş verib, 7 polis əməkdaşı yaralanıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Milli Polisinin Donetsk vilayəti üzrə baş idarəsinin rəisi Vyaçeslav Abroskin bildirib.

“Hadisə nəticəsində müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alan 7 polis əməkdaşı xəstəxanaya yerləşdirilib”, polis rəsmisi özünün “Feysbuk” səhifəsində yazıb.

İlkin versiyaya görə, bazada qumbara partlayıb. Hazırda hadisə yerində hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları işləyir. Qeyd edək ki, baza hazırda fəaliyyətdə olmayan sanatoriyanın binasında yerləşir. (apa)

