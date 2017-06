"Sihirli Annem" serialının "Tuğçe"si Damla Ersubaşı ana olub.



Milli.Az "Cadde"yə istinadla bildirir ki, ötən il iş adamı Mustafa Can Keserə ərə gedən aktrisanın qızı olub.

Onlar övladlarının adını Zəhra qoyublar.

