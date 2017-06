Bakıda QƏTL HADİSƏSİ

Bakıda qətl hadisəsi baş verib.

Trend-in məlumatına görə, hadisə iyunun 24-də gecə saatlarında paytaxtın Nərimanov rayonu ərazisində baş verib. Bakı şəhər sakini, 1981 -ci il təvəllüdlü Tapdıqov Elçin Idris oglu yaşadığı məhəllədə tanışı ilə mübahisə edib. Mübahisə davaya çevrilib və nəticədə E. İdrisov bıçaqlanıb. E. İdrisov aldığı xəsarətdən hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı Nərimanov rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsilə cinayət işi başlanıb və hadisəni törədən şəxs saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.