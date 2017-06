Mozambikdə güclü zəlzələ

Mozambikdə 5,8 bal gücündə zəlzələ olub.

Milli.Az Trend-in RIA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu haqda ABŞ Geoloji xidməti (USGS) xəbər verir.

Zəlzələ UTC vaxtı ilə 02:37 radələrində qeydə alınıb. Yeraltı təkanların episentri Dondo yaşayış məntəqəsindən 38 kilometr şimal-qərbdə yerləşib. Zəlzələnin ocağı 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Tələfat və dağıntı barədə məlumat daxil olmayıb. Geoloji xidmət, zəlzələyə mümkün qurbanlar və iqtisadi ziyanın kiçik ehtimalını bildirən sarı təhlükə səviyyəsi verib.

Milli.Az

