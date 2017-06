Güllələnən konqresmen reanimasiyadan çıxarıldı

ABŞ-ın Virciniya ştatında odlu silahdan açılan atəş nəticəsində yaralanan Konqres üzvü Stiv Skaliz reanimasiyadan çıxarılıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Medstar" tibb mərkəzinin məlumatında bildirilir.



S.Skalizin vəziyyəti kafidir, hazırda konqresmenin uzunmüddətli bərpa-müalicə dövrü başlanır. Bir neçə dəfə əməliyyat olunan konqresmeninin səhhəti yaxşılaşmaq üzrədir. Həkimlər ombasından yaralanan xəstənin çoxlu qan itirdiyini, daxili orqanlarının zədələndiyini bildirirdilər.



İyunun 14-də Stiv Skaliz Virciniya ştatının Aleksandriya şəhərində öz köməkçiləri ilə beysbol oynayarkən avtomat silahdan atəşə tutulub. Nəticədə konqresmen və bir neçə nəfər, o cümlədən iki polis əməkdaşı yaralanıb. Cinayəti törədən 66 yaşlı İllinoys ştat sakini polislə atışmada yaralanıb, sonra isə xəstəxanada keçinib.

Milli.Az

