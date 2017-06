Bakı sakini tanımadığı şəxs tərəfindən bıçaqlanıb.

Milli.Az report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Səbail rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, Bayıl qəsəbəsində 1989-cu il təvəllüdlü Nəsirov Nicat Rövşən oğlu evinin yaxınlığında tanımadığı şəxslə mübahisə edib. Mübahisə nəticəsində o, bıçaqlanıb.

N.Nəsirov xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı Səbail Rayon Polis İdarəsinin 8-ci Polis Bölməsində araşdırma aparılır.

