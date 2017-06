İmişli - Beyləqan magistral yolunda iki avtomobil toqquşub.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 3 nəfər yaralanıb, 1 nəfər ölüb.

Yaralılardan ikisi - 1989-cu il təvəllüdlü Quliyev Cəbrayıl Vaqif oğlu, 1989-cu il təvəllüdlü Şirinov Yasin Bayram oğlu İmişli Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb. Digər yaralı isə Beyləqan xəstəxanasına yerləşdirilib.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.

