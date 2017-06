Kəbədə terror aktı törətməyə hazırlaşan terrorçular zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 6 nəfər yaralanıb. Kəbə və "Məscidi-Haram"ı partlatmağa çalışan "canlı bomba"lardan biri özünü partladıb. Digər 5 terrorçu həbs olunub.

DİN: Məkkədə planlaşdırılmış terror aktı ölkədən xaricdə hazırlanıb

Aytən Novruzova / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.