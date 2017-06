Müğənni Nadir Qafarzadə istirahətə yollanıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi həyat yoldaşı Sevinc xanımı da özü ilə aparıb. Cütlük İstanbulda dincəlir. N.Qafarzadə xanımı ilə səmimi fotolarını sosial şəbəkədə paylaşıb.

Qeyd edək ki, Nadir bir müddət əvvəl İstanbulda ev aldığını demiş, sonra isə onu satdığını söyləmişdi. Amma sonradan Nadirin yalan danışdığı, evini satmadığı ortaya çıxmışdı.

