İkinci iş kimi porno filmlərə çəkilən dayə işdən çıxarılıb.

Milli.Az Britaniya mediasına istinadla bildirir ki, Nina Skay adlı qadın müdiri ilə üzləşdikdən sonra porno filmlərə çəkilməkdən imtina etməyəcəyini bildirib.

Ninanın 21 yaşı var. O, bildirib ki, dayəlik məktəbində işləmək onun üçün çətindir və onların inancları ilə üst-üstə düşmür.

Nina asan pul qazanmaq üçün əxlaqsızlığı seçib.

Milli.Az Ninanın fotolarını təqdim edir:

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.