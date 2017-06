“Airbus” şirkətinin robot vertolyotu ilk sərbəst uçuş həyata keçirib

Sürücüsüz avtomobillər artıq yollarda uğurla hərəkət etdikləri halda, sürücüsüz uçan aparatlar hələ öz inkişafının başlanğıcındadır. Dünyada tanınmış “Airbus” şirkətinin ekspertləri sürücüsüz vertolyotu uğurla sınaqdan keçiriblər.



“ICTnews” Elektron Xəbər Xidməti “hi-news.ru” saytına istinadən yazır ki, robot vertolyotun sınaq nümunəsi “VSR700 Optionally Piloted Vehicle” (OPV) adlandırılıb. “VSR700” ilk uçuş zamanı uçuş, eniş, dayanma, şaquli uçuş və təyin edilmiş marşrut üzrə hərəkətləri yerinə yetirib. Sınaqlar zamanı kabinədə əyləşmiş pilot aparatın işində nasazlıq olduğu halda idarəetməni həyata keçirmək imkanına malik idi, amma onun müdaxiləsinə ehtiyac olmayıb.



Sınaqlar başa çatdıqdan və konstruksiya üzərində təkmilləşdirmələrdən sonra “VSR700” robot vertolyotunun yekun versiyası 250 kq ağırlığında yükü havaya qaldırmaq qabiliyyətinə malik olacaq və uçuş vaxtı 10 saat təşkil edir.



Emil Hüseynov







You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.