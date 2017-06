Xalq artisti Aygün Kazımova tənqid edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "İnstaqram"-da bir izləyicisi müğənniyə, "Bütün günü pul xərcləyir, kef edirsən. Şəkilərini paylaşıb, acıq verirsən" yazıb.

Dilarə Zamanova



