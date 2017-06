İŞİD-in maliyyə işləri üzrə rəhbəri öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əl-Ravi Suriyanın Əbu-Kamal bölgəsində qətlə yetirilib.

Onun adının ötən ilin dekabrında ABŞ Maliyyə Nazirliyi tərəfindən sanksiya siyahısına salındığı bildirilir.

Aytən Novruzova / Metbuat.az



