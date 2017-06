21 yaşlı oğlan gecə yarısı sevgilisi ilə qarajda gizlicə görüşdü və... - QANDONDURAN OLAY

Bakıda gənc sevgililərin meyiti tapılıb.

Publika.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Xətai rayonu Məhəmməd Hadi küçəsində - metronun "Əhmədli" stansiyasının yaxınlığında yerləşən binanın həyətindəki qarajda baş verib. Gecə saatlarında qarajda gizli görüşən 21 yaşlı Elşən Əhmədovla Aysu İsmayılovanın (adlar şərtidir) meyiti "Toyota Land Cruiser" markalı avtomobilin salonunda tapılıb. Onların hər ikisinin dəm qazından boğulduğu məlum olub.

Bildirilir ki, ölən gənclər sevgili olub.

Araşdırma aparılır.

